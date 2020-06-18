MSB: Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralar imha ediliyor

DHA 18 Haziran 2020 Perşembe 23:59 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 23:59

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde. Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor" denilerek, arama-tarama ve imha faaliyetlerine ilişkin görüntü paylaşıldı.