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MSB: Hafter milislerinin döşedikleri mayınlar teker teker temizleniyor

Milli Savunma Bakanlığı, Darbeci General Hafter'in Libya'da işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Türk bomba imha uzmanlarının sivillerin evlerine dönüşlerini kolaylaştırmak için tuzaklanmış mayın ve EYP'leri temizlemeye başladığını belirtti.

13 Haziran 2020 Cumartesi 14:25 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 14:27
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Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Darbeci General Hafter’in Libya’da işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Hafter milislerinin döşedikleri mayınlar da teker teker temizleniyor. Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin davetiyle bölgede Libya Ordusu’na Eğitim ve Danışmanlık desteği veren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, masum sivillerin zarar görmemesi ve evlerine dönebilmeleri için mayın ve tuzaklanmış patlayıcıları temizlik çalışmalarına başladı.

İşgalinden kurtarılan bölgelerde sivillerin evlerine emniyetle dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bomba imha uzmanları ve METİ timleri tarafından darbeci Hafter Güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı."

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