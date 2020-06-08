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MSB: Hakkari'de, PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi

Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Çukurca bölgesinde icra ettikleri kararlı operasyonlar sonucu PKK'lı teröristlerin terk etmek zorunda kaldığı bir mağarada; 1 EYP, 266 Dragunov keskin niş. tf. mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 15:09 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 15:19
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Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Çukurca bölgesinde icra ettikleri kararlı operasyonlar sonucu PKK’lı teröristlerin terk etmek zorunda kaldığı bir mağarada; 1 EYP, 266 Dragunov keskin niş. tf. mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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