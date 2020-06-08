MSB: Hakkari'de, PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi

Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Çukurca bölgesinde icra ettikleri kararlı operasyonlar sonucu PKK’lı teröristlerin terk etmek zorunda kaldığı bir mağarada; 1 EYP, 266 Dragunov keskin niş. tf. mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Çukurca bölgesinde icra ettikleri kararlı operasyonlar sonucu PKK’lı teröristlerin terk etmek zorunda kaldığı bir mağarada; 1 EYP, 266 Dragunov keskin niş. tf. mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.https://t.co/GqWHuEe79O#MSB #TSK pic.twitter.com/R03AgLyJV9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2020