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MSB: Hatay'da bir evladımızı daha sağ salim enkaz altından çıkardık

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da deprem bölgesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşı daha enkaz altından çıkardıklarını bildirdi.

IHA9 Şubat 2023 Perşembe 09:33 - Güncelleme:
MSB: Hatay'da bir evladımızı daha sağ salim enkaz altından çıkardık
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde gece boyunca arama kurtarma çalışmalarına aralıksız destek sağlayan birliklerimiz, Hatay'da bir evladımızı daha sağ salim enkaz altından çıkardı" denildi.

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