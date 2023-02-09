MSB: Hatay'da bir evladımızı daha sağ salim enkaz altından çıkardık

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde gece boyunca arama kurtarma çalışmalarına aralıksız destek sağlayan birliklerimiz, Hatay'da bir evladımızı daha sağ salim enkaz altından çıkardı" denildi.

Devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde gece boyunca arama kurtarma çalışmalarına aralıksız destek sağlayan birliklerimiz, #Hatay'da bir evladımızı daha sağ salim enkaz altından çıkardı. Birlik Zamanı...���� pic.twitter.com/fhULK8rWFJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2023