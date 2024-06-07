Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO Tiger Meet-2024 Tatbikatı Almanya'da gerçekleştiriliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, tatbikata 3 adet F-16 uçağı, 1 adet İleri Hava Kontrolörü (JTAC Team) ekibi ve 48 personel ile katılım sağlıyor. Tatbikatta, NATO ve 12 farklı ülkeden toplam 1150 personel görev alıyor." ifadelerine yer verildi.

NATO Tiger Meet-2024 Tatbikatı Almanya'da gerçekleştiriliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tatbikata 3 adet F-16 uçağı, 1 adet İleri Hava Kontrolörü (JTAC Team) ekibi ve 48 personel ile katılım sağlıyor. Tatbikatta, NATO ve 12 farklı ülkeden toplam 1.150 personel görev alıyor.... pic.twitter.com/HpEfVTScm5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2024