MSB havadan destek verecek! Gördes'teki orman yangınına müdahale ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'nın sosyal medya hesabından Gördes ilçesindeki orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 helikopter ile Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gördes ilçesinde Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor. Havadan ve karadan yoğun mücadele verilen yangın söndürme çalışmalarında durumun iyiye gittiği öğrenildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, dün öğle saatlerinde çıkan yangınlara 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale edilmeye başlanmıştı.