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MSB: Her dağın zirvesi Mehmetçik

Milli Savunma Bakanlığı, zorlu şartlarda operasyonlara destek veren helikopter pilotlarının görüntülerini, 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' etiketiyle paylaştı.

AA11 Aralık 2022 Pazar 12:06 - Güncelleme:
MSB: Her dağın zirvesi Mehmetçik
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Bakanlıktan yapılan videolu paylaşımda, "Onlar, en zorlu arazilere düzenlenen hava hücum harekatlarının isimsiz kahramanları. Onlar, arazi ne kadar kötü olursa olsun tek tekeri koyar, pençelerini saplar, arkadaşlarına desteğe koşar. Kahraman helikopter pilotlarımıza selam olsun. Her dağın zirvesi Mehmetçik." ifadelerine yer verildi.

Operasyonlardan kesitlerin de olduğu görüntülerde, pilotların şu sözleri de yer aldı:

"Yerdeki kahraman silah arkadaşlarımız güvende olsun. Yeri gelir, silah arkadaşlarımıza destek olabilmek için 1-2 saatlik, bazen uykusuz geceler... Tek amacımız var, fedakarlık sergileyen yerdeki silah arkadaşlarımıza fedakarca yardımcı olmak. Arazi ne kadar kötü olursa olsun, tek tekeri koyar, pençemizi saplar, arkadaşlarımıza desteğimizi ulaştırırız. Arka planda, isimsiz kahramanlar sizin rahatınız için her şeyi yapmaktadır. Bizim sizden isteğimiz, dualarınızı bizden eksik etmeyin." ifadeleri de yer aldı.

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