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MSB: Hudut Kartalları 8 kişiyi yakaladı

MSB: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

DHA3 Mart 2022 Perşembe 09:59 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 09:59
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MSB: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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