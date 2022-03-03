MSB: Hudut Kartalları 8 kişiyi yakaladı

DHA 3 Mart 2022 Perşembe 09:59 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 09:59

MSB: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.