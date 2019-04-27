MSB: Irak kuzeyinde terör örgütü PKK hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatlarının Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadesi kullanıldı.