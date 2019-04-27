MSB: Irak kuzeyinde terör örgütü PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Hava harekatlarının Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadesi kullanıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.