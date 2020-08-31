31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:26 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:26

MSB: Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu’nda, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda sığınak ve mağara ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 1 adet anti tank mayını, 13 adet el bombası, 7 adet roket mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.