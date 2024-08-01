MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil bin 588 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla;

67 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 67, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1588 terörist etkisiz hâle getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 26 Temmuz'da icra edilen hava harekâtıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef başarıyla imha edildi.

İcra edilen hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Öte yandan, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 adet mağara/tünel tespit etti.

Tespit edilen mağara/tüneller dâhil arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda; el ve sis bombası, mayın/el yapımı patlayıcı; havan, uçaksavar ve makineli tüfek mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENEN KİŞİ SAYISI DA 66 BİN 975'E YÜKSELDİ

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7412'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66 bin 975'e yükseldi.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMLARINA TEPKİ

MSB, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına da tepki gösterdi:

"Uluslararası toplumun çağrısına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı Kararı'na rağmen İsrail, bölgemizi daha büyük felaketlere sürükleme riski taşıyan haksız ve hukuksuz uygulamalarını, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını ve katliamlarını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaştı. Gazze'de hayatta kalabilenler ise yerlerinden edilmiş ve temel insani ihtiyaçlarından yoksun halde yaşamak zorunda bırakıldı. Okullar, hastaneler ve diğer sivil hedefler İsrail bombalarının hedefi olmaya devam etmektedir."

"İsrail'in saldırılarını Yemen'e ve Lübnan'a yöneltmesi bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini artırıyor" denilen açıklamada ateşkes çağrısı yapıldı:

"İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde derhâl ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek olunuyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar 17 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 50 helikopter ile 995 sorti yapılarak destek sağlandı.