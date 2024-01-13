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Terör hedefleri bir bir böyle vuruldu! MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulan hedeflerde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 20 olduğunu bildirdi. Bakanlık, terör hedeflerinin vurulma anını da sosyal medya hesabından paylaştı.

AA13 Ocak 2024 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatları ve karadan ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vurulduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğunu ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının ilk belirlemelere göre 20'ye yükseldiğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı."

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