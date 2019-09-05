Irak'ın kuzeyine 'Pençe' darbesi: Etkisiz hale getirildiler

MSB: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist öldürüldü
Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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