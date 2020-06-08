Star.com.tr 08 Haziran 2020 Pazartesi 18:20 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 18:29

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi



Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamda "İran hudut hattında hudut birliklerimizce keşif ve devriye faaliyeti esnasında bir grup terörist tespit edildi. Eylem faaliyetleri için gelen teröristleri komandolarımız SİHA desteği ile temas sağlandı ve etkisiz hale getirildi." denildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı "Teröristlerin İran istikametinde kaçmaya çalışabileceği değerlendirilerek, kaçış istikametleri kapatıldı. Teslim ol çağrılarına silahla karşılık veren teröristlere karşı başlatılan komando harekatına SİHA’lar da havadan görüntü ve ateş desteği sağladı. İcra edilen başarılı operasyonda 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi