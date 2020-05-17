MSB: İstanbul Maltepe Kara Dikimevi'nde yangın çıktı, can kaybı yok

AA 17 Mayıs 2020 Pazar 11:36 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 11:37

MSB'den yapılan açıklamada, Kara Dikimevi Müdürlüğüne ait binada saat 01.00 sıralarında elektrik kontağı kaynaklı olduğu değerlendirilen küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerince olaya derhal müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, "Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Bahse konu olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yangının çıktığı bina ile çevresinde yetkililerce gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve olayı incelemek üzere idari tahkikat heyetinin görevlendirildiği kaydedildi.