İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2022 Cumartesi / 21 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2607
  • EURO
    18,2903
  • ALTIN
    983.47
  • BIST100
    3377.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB, İstanbul'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini andı
Güncel

MSB, İstanbul'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 16 Eylül 1890'da Japonya seyri dönüşünde yakalandığı tayfunda kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehit denizciler için İstanbul'da anma töreni düzenledi.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 20:02 - Güncelleme:
ABONE OL

MSB'nin sosyal medya hesabından, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için düzenlenen anma programına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Barbaros Anıtı'nda tören düzenlendiği ve denize çelenk bırakıldığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Törene Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümairal İbrahim Özdem Koçer, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Japonya İstanbul Başkonsolosu ve İstanbul garnizonunda görevli personel katıldı. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.