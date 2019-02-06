MSB JGK KKK uzman erbaş alımları (Jandarma uzman erbaş alım başvuru şartları nedir?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK)'na yeni personel alımı yapılıyor. KKK piyade, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda uzman çavuş ve uzman onbaşı alınacak. JGK KKK alımlar için askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Öte yandan Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvuruları da dikkate alınmayacak. İşte JGK KKK personel alımı başvuru işlemi ve şartları

JGK bünyesinde uzman erbaş, astsubay ve subay alımları ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni açıklamayar yakından takip ediliyor. Söz konusu Kara Kuvetleri Kumutanlığı (KKK) bünyesine uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. İnternet üzerinden Jandarma uzman erbaş alımı 2019'da ne zaman yapılacak? JGK KKK uzman alımları açın aranan şartlar neler? sorularına yanıt arayanlar için detayları bu haberimiz üzerinden derledik.



İçişleri Bakanlığı tarafından jandarma uzman erbaş personel alımı ne zaman yapılacak sorusu gündemini korumaya devam ediyor. Öte yandan bakanlık, 2019 yılında jandarma 30 bin personel alımı (uzman erbaş, astsubay, subay) yapacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na piyade, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda uzman çavuş ve uzman onbaşı alınacak. Söz konusu alımlar için askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Öte yandan Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvuruları da dikkate alınmayacak.

Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecek. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracaat edebilecek. Bedelli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

DİĞER BAŞVURU ŞARTLARI VE KILAVUZUN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE ARANAN NİTELİKLER

Piyade, komando, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda yapılacak alımlar için genel şartları taşımanın yanı sıra, her branş için belirlenen farklı nitelikleri de karşılamak gerekiyor.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE AÇIKLANACAK?

Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).

Seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, SMS duyurusu ile internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.



KURUM İÇİN PERSONEL ALIMLARI DEVAM EDECEK



Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden alımlar da devam edecek. JÖPER, JÖAK alımları ile ilgili Özel Operasyon Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Tuncay Özbek, JÖPER alımları ile ilgili yaptığı açıklamada, JÖAK Komutanlığına bağlı özel operasyon timlerinin görevlerinin diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan, özel malzeme, teçhizat ve eğitim gerektiren; bina, uçak, tren, deniz araçları gibi yerlerde rehineli ve rehinesiz özel operasyonlar icra etmek olduğunu belirtti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı sayfası üzerinden yayımlanan ilanda en az ilköğretim mezunu uzman onbaşı ve en ez lise mezunu uzman çavuş alımı yapılacağı duyuruldu.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca uzman erbaş alımı ilanına çıkılmasının ve Sağlık Bakanlığı kadrolu işçi alımında sınav takviminde değişiklik yapılmasının ardından kamuya memur alımları ve askeri personel alımlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, kamuya sözleşmeli ve kadrolu işçi alımları, memur alımı, polis , bekçi alımları ve diğer tüm alımları yakından takip ettiklerini, özellikle mülakat konularında kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini, bu yüzden uzman erbaş alımı dahil tüm alımlardaki mülakat süreçlerinin takipçisi olacaklarını söyledi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca uzman erbaş alımı ilanına çıkılmasının ve Sağlık Bakanlığı kadrolu işçi alımında sınav takviminde değişiklik yapılmasının ardından kamuya memur alımları ve askeri personel alımlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, kamuya sözleşmeli ve kadrolu işçi alımları, memur alımları, polis , bekçi alımları ve diğer tüm alımları yakından takip ettiklerini, özellikle mülakat konularında kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini, bu yüzden uzman erbaş alımı dahil tüm alımlardaki mülakat süreçlerinin takipçisi olacaklarını söyledi.







SINAV TAKVİMİNİN DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Sağlık Bakanlığı'nın 6 bin sürekli işçi alımı için sözlü sınav takviminde değişikliğe gidilmesine tepki gösteren Türkiye Kamu-Sen eski teşkilatlandırma sekreteri , İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, eski bir sendikacı olduğu için kamu personeli adaylarından çok fazla mülakatlarla ilgili talep aldıklarını, konuyla ilgili her türlü çalışmayı yapacaklarını söylemişti. Geçtiğimiz günlerde kamuya memur alımlarındaki mülakat sürecine ilişkin kamu bültenine çarpıcı açıklamalarda bulunan Yokuş, devlet memuru alımlarındaki mülakat sisteminin beraberinde torpili de getirdiğini, bu konuda yeni bir düzenlemenin şart olduğunu söylemişti.



TÜM UZMAN ÇAVUŞ ADAYLARINA BAŞARILAR DİLİYORUM



TRT gibi kurumlara spiker alımlarında mülakatların uygulanabileceğini, fakat bir çok alanda gerçekleştirilen mülakatların haksızlıklara neden olduğunu belirten Konya Milletvekili Yokuş, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda da üye olduğunu hatırlatarak, "Biz temelde mülakatların tamamına karşıyız. Gerekirse uzman çavuş alımlarında arka arkaya iki sınavda olabilir. Genel yetenek sınavı olabilir, biri de ders sınavı olabilir. Sözlü sınavları doğru bulmuyoruz. Mülakatta torpil işliyor. Bu konuda mecliste sürekli konuşuyoruz. Biz kamuya alımlarda mülakatın kaldırılmasını istiyoruz. TRT'ye spiker alınırken mülakat yapılabilir. Bu insan kendini konuşarak ifade edebilir. Uzman çavuşa sözlü yapıyorsunuz niye yapıyorsunuz, benim adamımı alayım diye yapıyorsun. Fiziki ve yazılı sınavı iki kere yaparsın. Güvenlik açısından endişelerin varsa, biliyorsunuz ki güvenlik soruşturmaları yapılıyor. Devlete alınan insanların araştırmaları yapılıyor. Zaten biz bunları da takip edeceğiz. Sınava girecek uzman çavuş olma arzusunda olan tüm Türk vatandaşlarımızın başarılar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Uzman Erbaş Alımı için Başvurular Sürüyor



Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımı gerçekleştirileceği, ilgili alımlar için başvuruların online olarak Personel Temin sayfası üzerinden yapılabileceği belirtilmişti.

ADAYLARA TEBLİGAT YAPILMAYACAK



Seçme sınavları tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresinde ''Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi kesinlikle değiştirilmeyecek.







BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU



a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

a. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz.

b. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.