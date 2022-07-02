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MSB: Kaçakçılık olayına müdahale eden 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli Teğmen Halis Keskin'in şehit olduğunu duyurdu.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 22:34 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Derecik ilçesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli Teğmen Halis Keskin'in Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralandığı, hızla hastaneye sevk edilip tedavisine başlandığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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