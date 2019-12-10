MSB: Kahraman Mehmetçik özgürlüklerin teminatı

Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde terör örgütlerinin tahrip ettiği cami ve kiliselerde ibadetler sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, "Kahraman Mehmetçik tüm inanç ve değerlere saygılıdır, özgürlüklerin teminatıdır." başlıklı paylaşımda bulunuldu.

Tel Abyad İman Camisi'nde cuma namazı kılınması ve mevlit okunmasına ilişkin anların da yer aldığı videoda, Mehmetçik cami cemaatine gül suyu, lokum ve çikolata ikramında bulunuyor.

Cuma namazından çıkan Suriyeli bir kişi eve gideceğini belirterek, "Türk, Kürt, Arap, hepimiz Müslümanız. Biz hepimiz Müslümanız, milletin evlerine dönmesini istiyoruz." dedi.

SURİYELİ HRİSTİYANLAR SEVİNÇLİ

PKK/YPG işgalinden kurtarılan Tel Abyad Ermeni Ortodoks, Rasulayn Süryani Ortodoks ve Siral Katolik kiliselerinin ibadete açıldığı aktarılan videoda, Suriyeli Ortodoks bir kadın, "Gerçekten çok memnunuz ve sevinçliyiz. Buraya geldik, pazar ayinimizi yaptık. Tanrı'ya şükür hiçbir problem yok, rahatız." ifadesini kullandı.