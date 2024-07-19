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Güncel

Kaçacak hiçbir yerleri yok! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

19 Temmuz 2024 Cuma 15:33 - Güncelleme:
Kaçacak hiçbir yerleri yok! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristler için kaçacak yer olmadığını, hiçbir yerin onlar için güvenli olmadığını vurguladı.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" denildi.

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