MSB kaynakları: Azerbaycan'ın Karabağ'da yaptığı operasyona TSK'nın fiili desteği yok

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama:

"Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 42 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak'tan itibaren bin 271'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 614'e ulaşmıştır."

"Cumhurbaşkanımız ve Yunanistan Başbakanı arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda gerçekleşen görüşmede, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının Kasım ayında hayata geçirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır."

"Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kendi operasyonudur. Sonuç olarak Karabağ Azerbaycan toprağıdır, bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir."

"Ermeni silahlı unsurlarınca uzun süredir devam eden saldırı ve provokasyonları engellemek üzere Karabağ'da başlatılan askerî operasyonu, sonrasında alınan ateşkes kararını ve bölgedeki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

