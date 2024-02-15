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  • MSB kaynakları: F-16 tedariğiyle ilgili Şubat sonunda teklif mektubunu bekliyoruz
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MSB kaynakları: F-16 tedariğiyle ilgili Şubat sonunda teklif mektubunu bekliyoruz

MSB kaynakları: F-16 tedariğiyle ilgili Şubat sonunda teklif mektubunu bekliyoruz. Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin ülkemizde gerçekleştirilmesi yönünde görüşmelerimiz devam etmektedir.

15 Şubat 2024 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
MSB kaynakları: F-16 tedariğiyle ilgili Şubat sonunda teklif mektubunu bekliyoruz
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MSB kaynakları:

"Iraklı Türkmenlerin bölgedeki menfaatleri konularına yönelik Merkezi Irak Yönetimi, IKBY ve Irak Türkmen Cephesi makamları ile çeşitli ikili görüşmeler yapılmıştır."

"Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 39; 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 151'i Irak'ın, 247'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 398 teröristi etkisiz hâle getirmiştir."

"Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 253 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 8'i terör örgütü mensubudur."

"F-35 konusunda her iki ülkenin de duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur."

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