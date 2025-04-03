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  • MSB kaynaklarından Suriye iddialarına yalanlama: Maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir
Güncel

MSB kaynaklarından Suriye iddialarına yalanlama: Maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir

MSB kaynakları: 'Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir.'

IHA3 Nisan 2025 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
MSB kaynaklarından Suriye iddialarına yalanlama: Maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir
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MSB kaynakları: "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir."

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