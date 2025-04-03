MSB kaynaklarından Suriye iddialarına yalanlama: Maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir
MSB kaynakları: 'Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir.'
MSB kaynakları: "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir."