MSB kaynaklarından teğmenlerin korsan kılıçlı yeminine ''Atatürk''lü mesaj

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanı verilişinin 96'ncı yıl dönümünü kutlayarak, Başöğretmen Atatürk'ü, şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri saygı, minnet ve şükranla andı.

Terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi veren Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 34'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 539 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, TKS'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiğini bildirerek, ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu kaydetti.

- SINIRLARDA YIL İÇERİSİNDE ENGELLENEN KİŞİ SAYISI 89 BİN 689'A ULAŞTI

Sınırların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğunu belirten Aktürk, son bir hafta içerisinde 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişinin yakalandığını aktardı.

Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 941 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1934 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 89 bin 689'a ulaşmıştır." bilgisini verdi.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı kapsamında, 16-18 Kasım'da iki ülkenin Deniz Harp Okulları arasında karma kürek yarışı, Hava Harp Okulları arasında ise karma basketbol müsabakası düzenlendiğini bildirdi.

İsrail'in Filistin topraklarına yönelik işgal ve katliamlarına devam ederek uluslararası hukuku hiçe saydığını dile getiren Aktürk, İsrail'in ayrıca masum insanları katlederek ateşkesi ve iki devletli çözümü hiçe saydığını, Filistin halkını hayati ihtiyaçlarından mahrum bırakarak insani değerleri ayaklar altına aldığını söyledi.

Aktürk, "İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarının ve toplu katliamlarının cezasız kalmaması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ve uluslararası toplumun güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

- TSK'NIN KATILDIĞI TATBİKATLAR VE ÇEŞİTLİ LİMAN ZİYARETLERİ

TSK'nın karada, denizde ve havada eğitim ve tatbikat faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü bildiren Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda, Almanya ve Finlandiya'da Dynamic Front, Muğla Aksaz'da Türkiye-Azerbaycan İkili SAT/SAS, NATO kapsamında Ramstein Alternate Hava Savunma tatbikatlarının devam ettiğini aktardı.

Yine NATO kapsamında İtalya'da Adaptive Interaction, Türkiye, İspanya ve Norveç'te Steadfast Dagger, Estonya'da Siber Savunma tatbikatlarının icra edilmesinin planlandığını belirten Aktürk, 13'üncü Türkiye-ABD Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı'nın 12-14 Kasım'da İtalya'nın Napoli şehrinde icra edildiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında 15-18 Kasım'da Kanada Deniz Kuvvetlerine ait Charlettown ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait Crıstobal Colon gemileri tarafından Aksaz/Muğla'ya liman ziyaretleri yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Orıku gemisi tarafından 17-24 Kasım arasında İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilmekte, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PLANET gemisi tarafından ise 24-27 Kasım ve 1-4 Aralık tarihleri İzmir'e liman ziyareti yapılması planlanmaktadır. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında, TCG Akçakoca mayın avlama gemimiz tarafından, 22-24 Kasım ile 29 Kasım-1 Aralık arasında Suda/Yunanistan'a liman ziyaretleri yapılacaktır.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında 14-20 Kasım arasında Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram gemisi tarafından ziyaret gerçekleştirilen Mersin'e, 16-29 Kasım arasında ise Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGERO tarafından liman ziyareti yapılmaktadır. Ayrıca, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Luigi Rizzo tarafından 24-28 Kasım arasında Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirilecektir."

Aktürk, 15 Kasım'da NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında, Doğu Akdeniz'de Havadan İhbar Kontrol uçağı tarafından uçuş görevi icra edildiğini bildirerek, bugün de Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında uçuş görevi yapılacağı bilgisini verdi.

Harita Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında "Coğrafi Veri Paylaşımı ve Danışmanlık Hizmetine İlişkin İşbirliği Protokolü"nün de yarın imzalanacağını aktaran Aktürk, 11-17 Kasım'da Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlenen ve 17 ülkeden 80 timin katıldığı "Boran-VI Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması"nda birinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı, ikinci olan Hakkari Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ile üçüncü olan 1'inci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı timlerini kutladı.

Aktürk, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ilk defa 11-15 Kasım arasında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ev sahipliği ve TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızın organizatörlüğünde Menteş/İzmir'de düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Açık Triatlon Şampiyonası'nda birinci olan Türk Silahlı Kuvvetleri Kadın ve Erkek triatlon takımlarımızı ve derece elde eden personelimizi bir kez daha kutluyoruz."

- SAVUNMA SANAYİSİ

Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle TSK'nın her geçen gün daha da güçlendiğini ve caydırıcılığını artırdığını belirtti.

Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopteri, BAZNA mühimmatlı mini dron, 35 milimetre modernize çekili top ve ateş idare cihazının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi.

15-17 Kasım'da F-4E uçaklarının Hava Kuvvetleri envanterine girişinin 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında statik uçak, mühimmat ve fotoğraf sergisi, koreografi uçuşları ile fil yürüyüşü gerçekleştirildiğini hatırlatan Aktürk, TCG Anadolu'dan ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştiren Bayraktar TB3'ü üreten Baykar'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"18 Kasım'da başlayan Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini başvuruları 6 Aralık'a kadar devam edecek. MSB, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini başvuruları ise 28 Kasım-28 Aralık arasında yapılabilecektir."