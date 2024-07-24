Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama, keşif/gözetleme ve mevzilerin güçlendirilmesi faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama, keşif/gözetleme ve mevzilerin güçlendirilmesi faaliyetlerine her türlü koşulda azim ve kararlılıkla devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8Uyo7XvWui — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2024

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama, keşif/gözetleme ve mevzilerin güçlendirilmesi faaliyetlerine her türlü koşulda azim ve kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.