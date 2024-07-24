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MSB: Komandolarımız Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

IHA24 Temmuz 2024 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
MSB: Komandolarımız Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama, keşif/gözetleme ve mevzilerin güçlendirilmesi faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama, keşif/gözetleme ve mevzilerin güçlendirilmesi faaliyetlerine her türlü koşulda azim ve kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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