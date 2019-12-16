MSB: Komandolarımız Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rasulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini açıkladı.
- DHA
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn´da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG´ye ait yeni bir tünel daha tespit etti" denildi.
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