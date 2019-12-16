MSB: Komandolarımız Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rasulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini açıkladı.