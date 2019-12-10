Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8118
  • 6,4367
  • 273.295
  • 109223
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MSB: Komandolarımız, Rasulayn’ın doğusunda teröristlerin bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kahraman Komandolarımızın yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde bir facia daha engellendi. Komandolarımız, Rasulayn’ın doğusunda PKK/YPG’li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı toplam 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi. ' denildi.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekât bölgesinde hayatın normale döndürülmesi ve sivillerin PKK/YPG’li teröristlerce tuzaklanmış binlerce mayın ve EYP’den korunması maksadıyla arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, teröristlerin yeni bir terör tuzağını daha önledi. 
Rasulayn’ın doğusundaki bir meskûn mahal araması sırasında sivillere ait bir köy evinin iki ayrı odasına tuzaklanmış toplam 565 havan mühimmatı ele geçirildi.  Odaların bir tanesinde 82 milimetrelik 423 adet diğerinde ise 60 milimetrelik 142 adet havan mühimmatı bulundu. Her iki odada da mühimmatların birbirlerine seri şekilde bağlandığı ve kapı açılınca patlayacak şekilde tuzaklandığı tespit edildi.  
 
 
Tuzaklanan mühimmatların orta bölümünde de bir adet uzaktan komutalı alpa-fire EYP ateşleme düzeneğinin mühimmata bağlı şekilde tuzaklanmış olduğu, böylece ikinci bir mekanizma ile patlatılabilmesi için yedeklendiği tespit edildi. Komandolarımızın yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde patlatılamadan ele geçirilen mühimmatlar kontrollü şekilde imha edildi."
 

Elon Musk´un yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Konya'da kerpiç evde göçük: 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da kerpiç evde göçük: 3 kişi hayatını kaybetti

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Ankara'da dev operasyon: 95 gözaltı

Ankara'da dev operasyon: 95 gözaltı

Asgari ücrette 2. randevu bugün

Asgari ücrette 2. randevu bugün

Akılalmaz gerçek: Paslı demirle karartıyorlar!

Akılalmaz gerçek: Paslı demirle karartıyorlar!

Kim Jong, spa merkezi açtı

Kim Jong, spa merkezi açtı

ABD'den 'Türk vişnesi' kararı: İflasın eşiğine geldiler

ABD'den 'Türk vişnesi' kararı: İflasın eşiğine geldiler

İndirimli hamburger hesapları boşaltıyor

İndirimli hamburger hesapları boşaltıyor
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz olay! Duvardan adam çıkınca şok oldular

Akılalmaz olay! Duvardan adam çıkınca şok oldular

Dünya metrolarında görülen en garip yolcular

Dünya metrolarında görülen en garip yolcular

Dünyanın en lanetli 13 yeri... Hikayelerine inanamayacaksınız

Dünyanın en lanetli 13 yeri... Hikayelerine inanamayacaksınız

Tarlasında buldu: M.Ö. 200'lü yıllara ait... 30 milyon dolara satmak istediler!

Tarlasında buldu: M.Ö. 200'lü yıllara ait... 30 milyon dolara satmak istediler!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA