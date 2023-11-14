İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2023 Salı / 2 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,633
  • EURO
    30,682
  • ALTIN
    1790.78
  • BIST100
    7565.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: Kuzey Irak'ta 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

MSB: Kuzey Irak'ta 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA14 Kasım 2023 Salı 10:33 - Güncelleme:
MSB: Kuzey Irak'ta 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.