MSB: MCM Black Sea kapsamında Bulgaristan'a liman ziyareti yapıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 2'nci Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Sancak Gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay tarafından 19-22 Eylül'de Bulgaristan'ın Burgaz şehrine liman ziyareti, koordinasyon toplantıları ve eğitimler icra edildi.



Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu 2'nci Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Sancak Gemisi TCG YZB. GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AKÇAY tarafından 19-22 Eylül 2024 tarihleri... pic.twitter.com/TB14AP479K — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2024