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Güncel

MSB, Mehmetçiğin zorlu operasyon şartlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), zorlu hava ve arazi koşullarındaki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin yeni görüntü ve fotoğraflar paylaşılarak, 'Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor' denildi.

DHA8 Aralık 2022 Perşembe 12:22 - Güncelleme:
MSB, Mehmetçiğin zorlu operasyon şartlarını paylaştı
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından, "Gökle yerin hududunda, dalgalanır bayrak kahramanların omuzunda. Vatan ve millet uğruna en zor şartlarda, en zorlu coğrafyalarda görev yapan kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor" açıklaması yapılarak, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin görüntü ve fotoğraflar paylaşıldı.

'Mehmetçiğin zorlu operasyon şartları' notuyla paylaşılan görüntüde; karlı arazide yapılan arama tarama çalışmaları, çamurlu zeminde Mehmetçiğin yürüyüşü, askerlerin hedeflere uzun namlulu silahlarla atışları ve nöbet tutan askerler yer aldı.

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