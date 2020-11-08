İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Kasım 2020 Pazar / 22 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: ''Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı'' başarıyla tamamlandı
Güncel

MSB: ''Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı'' başarıyla tamamlandı

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı.

AA08 Kasım 2020 Pazar 11:45 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 11:49
ABONE OL

Konya'da 26 Ekim-6 Kasım arasında icra edilen tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki F-16, iki Cougar, bir arama/kurtarma uçağı, bir havadan ihbar kontrol uçağı, bir İHA ve iki arama/kurtarma timi ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarmadan unsurlar katıldı.

Tatbikatla, personel kurtarma görevleri kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, unsurların eğitim seviyelerini artırmak, hayatta kalma, kaçma kurtulma usullerini geliştirmek, pilotların eğitim seviyelerini artırmak, müşterek veya birleşik harekat kapsamında yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevleri personel kurtarma görev senaryolarına dahil ederek icra etmek ve katılımcılar arasındaki ortak çalışabilirliği artırarak göreve hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmak hedeflendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.