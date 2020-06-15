MSB: Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri için son gün 26 Haziran
MSB:'Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran 2020 tarihinde başlamış olup 26 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.'
15 Haziran 2020 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 14:58
MSB:"Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran 2020 tarihinde başlamış olup 26 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır."
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