MSB, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları'nın görüntülerini paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, öğrenci seçme uçuşlarının, Afyonkarahisar ve Yalova Hava Meydan Komutanlıklarında 22 Temmuz'da başladığı bildirildi.

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığının en genç kartalları olacak aday öğrencilerimiz, eğitimleri esnasında F-16 uçağımızı tanıma fırsatı buldu. Tüm aday öğrencilerimize ve öğretmen pilotlarımıza emniyetli uçuşlar dileriz." ifadesi kullanıldı.