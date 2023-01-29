MSB, ''NATO Entegre Hava Füze Savunması'' faaliyetinde görev yapan uçakların görüntülerini paylaştı

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Romanya'da gerçekleştirilen ve ABD, Fransa, İspanya, İtalya ile Romanya'nın çeşitli tipte uçak ve hava savunma sistemleriyle katıldığı NATO Entegre Hava Füze Savunması faaliyetinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız da muharip jetler ve tanker uçağı ile görev yaptı" ifadelerine yer verdi.

Romanya'da gerçekleştirilen ve ABD, Fransa, İspanya, İtalya ile Romanya'nın çeşitli tipte uçak ve hava savunma sistemleriyle katıldığı "NATO Entegre Hava Füze Savunması" faaliyetinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız da muharip jetler ve tanker uçağı ile görev yaptı.#MSB pic.twitter.com/JJVu17YnZ9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2023