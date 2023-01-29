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Güncel

MSB, ''NATO Entegre Hava Füze Savunması'' faaliyetinde görev yapan uçakların görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Romanya'da gerçekleştirilen 'NATO Entegre Hava Füze Savunması' faaliyetinde görev yapan jetler ve tanker uçağının görüntülerini paylaştı.

IHA29 Ocak 2023 Pazar 12:24 - Güncelleme:
MSB, ''NATO Entegre Hava Füze Savunması'' faaliyetinde görev yapan uçakların görüntülerini paylaştı
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Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Romanya'da gerçekleştirilen ve ABD, Fransa, İspanya, İtalya ile Romanya'nın çeşitli tipte uçak ve hava savunma sistemleriyle katıldığı NATO Entegre Hava Füze Savunması faaliyetinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız da muharip jetler ve tanker uçağı ile görev yaptı" ifadelerine yer verdi.

  • NATO
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