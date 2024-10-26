İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2024 Cumartesi / 23 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2906
  • EURO
    37,0922
  • ALTIN
    3029.35
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB, NATO tatbikatına katılan Anadolu Görev Grubu'ndan görüntü paylaştı
Güncel

MSB, NATO tatbikatına katılan Anadolu Görev Grubu'ndan görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında düzenlenen 'NEPTUNE STRIKE 24.1' tatbikatına katılan Anadolu Görev Grubu'ndan görüntü paylaştı.

AA26 Ekim 2024 Cumartesi 17:56 - Güncelleme:
MSB, NATO tatbikatına katılan Anadolu Görev Grubu'ndan görüntü paylaştı
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"TCG Anadolu, TCG Burgazada ve TCG Gelibolu, NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 24-31 Ekim arasında NEPTUNE STRIKE 24.1 tatbikatına iştirak ediyor. Tatbikat kapsamında, 24 Ekim'de TCG Anadolu'da, 'Yangın Söndürme' ve 'Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)' eğitimleri gerçekleştirildi."

Paylaşımda, TCG Anadolu liderliğindeki Anadolu Görev Grubu'ndan görüntüler de yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.