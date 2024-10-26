MSB, NATO tatbikatına katılan Anadolu Görev Grubu'ndan görüntü paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"TCG Anadolu, TCG Burgazada ve TCG Gelibolu, NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 24-31 Ekim arasında NEPTUNE STRIKE 24.1 tatbikatına iştirak ediyor. Tatbikat kapsamında, 24 Ekim'de TCG Anadolu'da, 'Yangın Söndürme' ve 'Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)' eğitimleri gerçekleştirildi."

TCG ANADOLU, TCG BURGAZADA ve TCG GELİBOLU, NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında NEPTUNE STRIKE 24.2 Tatbikatına iştirak ediyor.



Tatbikat kapsamında, 24 Ekim 2024 tarihinde TCG ANADOLU'da, "Yangın Söndürme" ve "Zırhlı Amfibi... pic.twitter.com/zYbFobUw0K — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2024

Paylaşımda, TCG Anadolu liderliğindeki Anadolu Görev Grubu'ndan görüntüler de yer aldı.