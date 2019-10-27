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MSB'den Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 'ABD’nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır' ifadeleri yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü DEAŞ elebaşını Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1.   ABD tarafından dün gece İdlib’de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.
 
2.   ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır.
 
3.   ABD’nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır.

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