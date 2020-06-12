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  • MSB: Örgütün hain planı bozuldu, METİ timleri 2 adet EYP'yi imha etti
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MSB: Örgütün hain planı bozuldu, METİ timleri 2 adet EYP'yi imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri Çukurca'da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP'nin imha edildiğini duyurdu.

12 Haziran 2020 Cuma 10:39 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 10:42
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkâri Çukurca’da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, METİ timlerimizce imha edildi."

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