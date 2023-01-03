MSB paylaştı! F-16'lar hedefleri tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın farklı üslerinden havalanan F-16 uçakları ile Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatla atış eğitimi gerçekleştirildi. Hedefler tam isabetle vuruldu" ifadelerine yer verildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın farklı üslerinden havalanan F-16 uçakları ile Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatla atış eğitimi gerçekleştirildi. Hedefler tam isabetle vuruldu.#MSB pic.twitter.com/bqzOoPwQH8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 3, 2023