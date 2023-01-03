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MSB paylaştı! F-16'lar hedefleri tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), farklı üslerden havalanan F-16'ların Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatlarla gerçekleştirdiği atış eğitimine dair video paylaştı.

IHA3 Ocak 2023 Salı 13:56 - Güncelleme:
MSB paylaştı! F-16'lar hedefleri tam isabetle vurdu
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın farklı üslerinden havalanan F-16 uçakları ile Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatla atış eğitimi gerçekleştirildi. Hedefler tam isabetle vuruldu" ifadelerine yer verildi.

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