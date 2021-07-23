İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2021 Cuma / 13 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5571
  • EURO
    10,0881
  • ALTIN
    495.955
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB paylaştı: Pençe-Yıldırım bölgesinde operasyonlar sürüyor
Güncel

MSB paylaştı: Pençe-Yıldırım bölgesinde operasyonlar sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım bölgesinde Mehmetçiğin tüm zorluklara rağmen operasyonlara kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.

DHA23 Temmuz 2021 Cuma 15:59 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 16:00
ABONE OL

Bakanlığın Twitter hesabında, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım operasyonuna katılan Mehmetçiğin fotoğrafları paylaşıldı. 'Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesinde tüm zorluklara rağmen asil milletinden aldığı sevgi ve güçle operasyonlara kararlılıkla devam ediyor' notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüğü görüldü.

Paylaşımda ayrıca, "Güç aldık birbirimizden, Aştık nice zorlukları, El ele, yürek yüreğe, Dalgalandırdık Al Bayrağı" ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.