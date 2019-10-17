MSB paylaştı! Tek tek her şeyi anlattı: Türkiye'den özür diliyorum
Fırat'ın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Türk askerine sığındı. 'Teslim olan kişi, 'Bana silah verip Türk devletini vuracaksın' dediler. Türkiye'den özür diliyorum' dedi.
PKK/YPG’nin zorla savaştırdığı gençler örgütün acımasız yüzünü anlatmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'da paylaştığı videoda teslim olan genç “Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/YPG beni yakaladı. Zorla silah verdiler. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi.” dedi.
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