MSB paylaştı! Tek tek her şeyi anlattı: Türkiye'den özür diliyorum Fırat'ın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Türk askerine sığındı. 'Teslim olan kişi, 'Bana silah verip Türk devletini vuracaksın' dediler. Türkiye'den özür diliyorum' dedi.