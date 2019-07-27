Bakanlık peş peşe açıkladı! Teröristlere darbe üstüne darbe

MSB: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyle 4 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72'ye yükseldi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 72'ye yükseldi.
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