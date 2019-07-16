MSB: Pençe Harektı ile terör örgütü PKK'nın 177 mağara ve sığınağı imha edildi Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile 153 mayın ve EYP imha edildi. 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.