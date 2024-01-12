MSB: Pençe Kilit Bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3'ü ağır 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine... pic.twitter.com/Oq4aVx6I4C — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ UYARDI: MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARINA İTİBAR ETMEYİNİZ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlayarak, resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışındaki manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesini gerektiğini bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman askerimiz de yaralanmıştır. Yaralanan askerlerimiz hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 12 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz." denildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz mesajında, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.