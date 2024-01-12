MSB: Pençe Kilit Bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 7 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2'si ağır 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine... pic.twitter.com/Oq4aVx6I4C — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024

AĞIR YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.



Bizleri derin bir... pic.twitter.com/DSwmSonxCn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ UYARDI: MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARINA İTİBAR ETMEYİNİZ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlayarak, resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışındaki manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesini gerektiğini bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman askerimiz de yaralanmıştır. Yaralanan askerlerimiz hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 12 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz." denildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ŞEHİTLERE YÖNELİK PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere yönelik provokatif paylaşım yapılan hesaplar hakkında tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada provokatif amaçlı olarak, terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır."