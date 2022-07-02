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MSB: Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın arazide kayıp düşerek şehit olduğunu açıkladı.

DHA2 Temmuz 2022 Cumartesi 00:22 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 1 Temmuz 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 1 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. (DHA)

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