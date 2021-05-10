MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:38 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:38

MSB: Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP'ler ele geçirildi.