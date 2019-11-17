MSB açıkladı: Teröristler okulu mevzi yapmış

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MSB: PKK/YPG'nin Rasulayn'da okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

  • DHA
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargâh ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar veren terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi" denildi.

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