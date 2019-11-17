MSB açıkladı: Teröristler okulu mevzi yapmış

MSB: PKK/YPG'nin Rasulayn'da okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.
- DHA
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargâh ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar veren terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi" denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.