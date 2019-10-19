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MSB: PKK/YPG’li teröristlerin 'Güvenli Bölge'den çıkması için kullanılacak yolların bilgileri ABD’li askeri yetkililere iletildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada MSB: PKK/YPG’li teröristlerin 'Güvenli Bölge'den çıkışının yakından takip edildiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada PKK/YPG’li teröristlerin 'Güvenli Bölge'den çıkışının yakından takip edildiği belirtildi.

MSB ABD'li askeri yetkililere çıkış için kullanılacak yolların bilgilerinin verildiğini açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD’li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir.

Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn’a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir.

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