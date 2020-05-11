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Terör örgütünden hain tuzak! Rasulayn'da düdüklü tencereye gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde düdüklü tencereye gizlenmiş patlamaya hazır el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Terör örgütünün Anneler Günü'nde sansasyonel bir eylem yapmayı amaçladığı üzerinde durulduğu bildirildi.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:10 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:11
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rasulayn ilçesinde görevli güvenlik güçleri, çöp kutusunda düdüklü tencere içerisine gizlenmiş patlamaya hazır el yapımı patlayıcı olduğunu fark etti.

Olay yerine gelen Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi, çevrede emniyet alarak patlayıcıyı imha etti.

Patlayıcıyı çöp kutusuna bırakan terör örgütü mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, terör örgütünün bombayı halkın yoğun olarak bulunduğu bir saatte patlatarak Anneler Günü'nde sansasyonel bir eylem yapmayı amaçladığı üzerinde durulduğu bildirildi.

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