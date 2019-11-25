MSB: Rasulayn’da PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı ile terörden temizlenen Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini açıkladı.
- AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından, askerler tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin bulunduğu belirtildi.
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